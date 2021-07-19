Рига, 19 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В ближайшее время ожидается заметный рост стоимости продуктов питания. Об этом сообщило Latvijas Radio со ссылкой на производителей продовольствия.

QuoteInspector Рост цен

Предприятия вынуждены пойти на такой шаг из-за удорожания ресурсов (электроэнергии, топлива, газа) и продовольственного сырья, а также роста затрат на рабочую силу.

Так, птицефабрика Ķekava вынуждена считаться с подорожанием зерна для кур с начала года. По словам представительницы фирмы Майи Авоты, цена зерна — это 60% издержек на производство курятины. Выросла цена кукурузы, растительного масла. С весны на 30% подскочила цена упаковки (и пластика, и картона), понемногу растут затраты на рабочую силу.

По словам Авоты, отрасль сейчас возвращается к ценовому уровню 2018 года. Покрывать за свой счет рост издержек уже не удается, мясо птицы будет дорожать, говорит специалист.

Председатель правления молочного комбината Rujienas saldejums Игорь Миезис подтвердил, что подорожание уже чувствуется: «Сказать, что это истерика, было бы преувеличением, но беспокойство определенно есть. Повысить цену на продукцию — это серьезное и стратегическое решение. Мы не делали этого много лет».

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис также прогнозирует рост цен на продовольствие в Латвии, но не считает его катастрофическим: «Ожидаемый рост не будет катастрофическим. Супердраматического роста в целом мы не ждем. Конечно, на определенные группы товаров возможен достаточно резкий рост цен».