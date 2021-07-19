19 июля 2021 | Время чтения 6 мин

В Сети обсудили заявление депутата Рады Олега Дунды о том, что Киев проиграл в борьбе с «Северным потоком — 2» из-за двух ошибок, допущенных украинским правительством.

Мирослава Романенко, , 17:35 — REGNUM Киев проиграл в борьбе с «Северным потоком — 2» из-за двух ошибок, допущенных украинским правительством, заявил депутат Рады Олег Дунда. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Наш».

"Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», — сказал он.

По мнению украинского депутата, при обсуждении газового проекта властями ФРГ и Франции руководство Украины не учитывало общественное мнение жителей этих стран.

«Мы не работали с местным населением, с общественным мнением Франции и Германии — не доносили свою позицию, думая, что если мы общаемся с Берлином и Парижем, то этого достаточно», — добавил он.

Кроме того, политик считает, что Украине нужно было акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от строительства газопровода, а не на финансовых убытках от прекращения транзита российского газа.

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Заявление украинского депутата обсудили на YouTube-канале «Наш». Также заявление депутата Рады обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Киев проиграл из-за враждебной по отношению к России политики, а также из-за демонстрации своей ненадежности в качестве транзитёра газа. Были и те, кто отметил, что с запуском «СП-2» немцам газ будет стоить дешевле.

«Ага, вы еще немцам и французам мозги за*рите своей войной и «агрессией со стороны России». У них других проблем нет, как глобус Украины еще изучать», — отреагировала Елена И.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Если было известно давно (о проигрыше по «СП-2»), то зачем надо было обманывать народ и дальше гадить под дверь РФ?! Это даже не идиотизм… Это сдача государственных интересов и подрыв экономики!» — написал Саша.

«Ага, обычный француз и обычный немец «обязательно согласятся» покупать газ в 3 раза дороже, как украинцы», — пишет Лина Ф.

«Нет, товарищи, проиграли вы не 5 лет назад. А в те сладкие времена, когда сосали газ из трубы, принадлежащий простому немцу. Когда грозились закрыть задвижку, если не получите скидки от Газпрома и т. д. Скажите, простому немцу оно надо? Или ему лучше напрямую получить без риска мерзнуть зимой… [Потеряли], все…[потеряли] и роль транспортера, достояние СССР, очередное…[потеряли] тоже», — отметил Александр В.

«Болезный, вам «работать» надо было не с немцами и французами, а с Россией! Уговаривать, предлагать выгодные условия и т. д. Почему этим странным людям такая очевидная мысль не приходит в голову?!» — не понимает Pavel K.

«Ложь на лжи и ложью погоняет. Украина ничего не теряет. Газ не украинский. Украина лишь транспортёр газа. Украина не получит дополнительный доход, получаемый от транспортировки газа, но не потеряет сам газ. Этот газ не украинский, и Украина не вправе им как-то вообще распоряжаться. Не надо так откровенно лгать. Говорите о транспортировке, а не о газе. Газ не ваш. Продавец газа в Европу просто сменил транспортёра. Теперь это будет Nord Stream 2 Aktiengesellschaft», — подчеркнул Deoch L.

«Ок. Если для вас транзит по ГТС — вопрос сугубо политический (в безопасности), а не экономический (в деньгах) слабо выйти с предложением снизить тариф на прокачку в 10 раз с обязательным увеличением объёмов в 2 раза до 80 миллиардов в год, а на следующие 40 миллиардов ещё скидка 25%. А также, раз дело не в деньгах, вернуть 3 миллиарда плюс проценты, пени и штрафы по евробондам… Я уверен, после этого ваша труба будет наполнена на 120 миллиардов процентов на следующие 50 лет… Лицемеры», — отреагировал Александр С.

Газоизмерительная станция на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Они когда-нибудь задумаются, почему вообще трубопроводы начали строиться в обход Украины, если её транзитных мощностей практически и так хватало?» — задался вопросом Константин Я.

«Я думаю, что газовую трубу про*рали еще при Пете [Порошенко] из-за тупого руководства, русофобии и желания облизать своим хозяевам в ущерб национальным интересам», — отметил Олег Г.

«Мне одну вещь кто сможет объяснить? Почему один и тот же газ, но доставленный по разным трубам в одно место, — через Балтику представляет угрозу, а через Украину не представляет? Может, я чего-то не понимаю?» — спросил Владимир К.

«Элементарно же: чем меньше посредников по пути — тем спокойнее и дешевле. А уж тем более если посредник — такой беспокойный чумовоз, то рубильник оставлять у него вообще нельзя. И даже если отбросить элементарную логику, вот они говорят: «Пока труба у нас — Путин не нападет». То есть они расписываются, что если Путин нападет, то они трубу взорвут, вроде как оставьте трубу у нас в заложниках? Вот кретины», — ответил Владимиру К. Максим П.

«Не понимаешь. Угроза заключается в потере инструмента шантажа России. Пока есть транзит, через него можно шантажировать Россию и, возможно, Германию. Плюс пара-тройка миллиардов баксов в бюджет самой нищей страны Европы лишними не будут. А не будет транзита — не будет шантажа и миллиардов баксов», — ответил на вопрос Владимира К. Alex E.

«Кто-нибудь объясните этому ущербу из «Слуги народа», что тут никакой угрозы нет, а чтобы Россия и дальше прокачивала газ через систему Украины, надо было строить добрососедские отношения с Россией. Всё», — пишет Дмитрий К.

Газоизмерительная станция на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Ой дебилы. Вы когда Россию официально врагом объявляли, не догадывались, что даже обычные жители Европы начали соображать, что труба через вас для них опасна? Чем меньше посредников по пути… то им лучше и спокойнее? Ну дебилы! Ну дебилы!» — написал Максим П.

«Я думаю, что потребителям в Европе пофиг на майдан, на «угрозу энергетической безопасности», придуманную хо*лами. Им важна цена на газ и бесперебойность поставок. Ни с тем, ни с другим в Украине не задалось», — отметил Михаил Л.

«Интересно, как можно склонить на свою сторону население Германии, если оно (население Германии) отдает себе отчет в том, что газ через Украину для него дороже обойдется?» — подытожил Ivan M.

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