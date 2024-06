Вашингтон, 19 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш вживую исполнила композицию под названием Your Power. Ролик с выступлением артистки доступен на её YouTube-канале.

Певице аккомпанировал на гитаре Финнеас О’Коннелл, американский исполнитель и композитор. За несколько часов видео с их перфомансом посмотрели более 993 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что премьера композиции Your Power состоялась ещё в апреле 2021 года. Песня войдёт в трек-лист будущего альбома Happier Than Ever.