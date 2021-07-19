Ярославль, 19 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля хочет отдать в управление принадлежащее ей АО «Вознесенский» другому своему предприятию — «Волне». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

Wikimedia.com Здание АО «Вознесенский»

Вопрос был вынесен 19 июля на заседание совета директоров «Вознесенского». Подобная схема уже реализуется мэрией на ряде своих предприятий. Например «ПАТП-1» управляет «Яргорэлектротрансом». Предприятия имеют схожий профиль. АО «Волна» занимается сдачей в аренду городских бань, «Вознесенский» сдаёт в аренду недвижимость бывших Вознесенских казарм и содержит культурно-спортивный комплекс.

Между тем на совете директоров 19 июля для принятия этого решения не хватило голосов. На это повлиял и тот факт, что по данному вопросу не смог проголосовать депутат Роман Галагаев из-за возможного конфликта интересов.

«Вопрос пока преждевременный, нужно технико-экономическое обоснование. Тогда можно будет говорить о целесообразности этого решения», — ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM член совета директоров, депутат муниципалитета Ярославля Александр Дегтярёв.

Решение о передаче «Вознесенского» усилит позиции другого депутата муниципалитета — директор «Волны» Евгения Мясникова. В настоящий момент «Вознесенским» руководит исполняющий обязанности директора. Прежний глава предприятия Сергей Бакшин арестован за вымогательство взятки.