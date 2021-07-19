Нальчик, 19 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вынесен приговор местной жительнице, убившей собственного ребенка. Обвиняемая получила два года лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 19 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Ненужный ребенок

Как было установлено в суде, женщина 29 апреля 2021 года родила на съемной квартире в городе Нальчике мальчика и задушила его. После этого злоумышленница, упаковав тело младенца в пакет, вернулась в медицинское учреждение, где проходила плановое лечение. А 3 мая, вернувшись после выписки по месту жительства — в одно из селений Баксанского района, спрятала тело в кладовке.

Однако преступление было раскрыто, женщину арестовали. У детоубийцы имеются еще дети. Поднят вопрос об изъятии их из семьи.

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