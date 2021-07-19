Свыше 20 прудов планируется очистить в Подмосковье в 2021 году
Красногорск, 19 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Подмосковье планируется произвести очистку более чем 20 прудов и озер. Об этом 19 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Марина Захарова ИА REGNUM
Пруд
Глава Подмосковья отметил, что расчистка прудов на территории области входит в число приоритетных задач властей.
«Мы уже приводим в порядок порядка 22 прудов и озер. Работы на всех запланированных объектах должны быть завершены в сентябре», — сказал Воробьев.