Берлин, 19 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Компания Smart проведет дебют своего первого электрического кроссовера осенью 2021 года. Об этом сообщил шеф-дизайнер концерна Daimler (выпускает автомобили под маркой Smart) Горден Вагенер на странице в социальной сети Instagram.

Gorden.wagener Электрокроссовер Smart

По словам Вагенер, новинка будет представлена на автомобильной выставке IAA Mobility в Мюнхене в начале сентября 2021 года. Модель получит полностью электрическую силовую установку.

Также дизайнер опубликовал первые изображения новинки.

«Получите первое представление о языке дизайна моделей нового поколения @smart_worldwide», — сообщил Вагенер.

Серийное производство новинки стартует в 2022 году. Технические характеристики модели пока не сообщаются.

Напомним, концерн Daimler и китайский холдинг Geely планируют выпустить электрокар, построенный на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанный китайской компанией. На этой «тележке» уже изготавливается модель Zeekr 001.

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