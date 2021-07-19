Таллин, 19 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В четверг, 22 июля, на острова Сааремаа (западная Эстония) состоится пуск ракеты берегового ракетного комплекса. Об этом сообщил ERR, отметив, что по итогам запуска будет принято окончательное решение, покупать этот комплекс для Сил обороны страны или нет.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Показательный пуск ракеты будет проведен при поддержке Сил обороны, ВМС и ополчения «Кайтселийт». Также состоится презентация берегового ракетного комплекса. Как пояснили в Главном штабе Сил обороны, окрестности поселка Ундва больше всего подходят для проведения показательных стрельб. Находиться в районе проведения стрельб не рекомендуется.

Отмечается, что комплекс входит в систему ПВО стран-членов НАТО. Его название, вооружение и стоимость не уточняются. Это первое подобное испытание в современной Эстонии.