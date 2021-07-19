Брюссель, 19 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Европейский союз обвинил Китай в проведении вредоносной кибератаки со «значительными последствиями», которая была направлена против правительственных учреждений и политических организаций в ЕС, а также ключевых европейских отраслей промышленности. Об этом говорится в распространённом от имени 27 государств — членов сообщества заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет The Washington Post 19 июля.

Кибератака

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В заявлении отмечается, что атака была совершена через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server американской корпорации Microsoft. Взлом был «осуществлён с территории Китая с целью кражи интеллектуальной собственности и шпионажа», утверждается в документе.

Также отмечается, что «компрометация и эксплуатация сервера Microsoft Exchange подорвали безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру, в том числе в государствах и учреждениях ЕС».

Напомним, о попытке взломать локальные хранилища почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft заявляла в марте 2021 года. В корпорации считают, что китайские хакеры стремились получить различную информацию об американских компаниях.