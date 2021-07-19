Томск, 19 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Томской области продолжается расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с самолётом Ан-28. Как сообщили ИА REGNUM 19 июля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, обнаружен и изъят бортовой самописец.

Desktopwallpapers.org.ua В небе

Напомним, 16 июля у самолета Ан-28 с пассажирами на борту в полёте отказали оба двигателя. Воздушное судно следовало по маршруту Кедровый — Томск.

Пилоты смогли посадить самолёт при неработающих двигателях. Ан-28 осуществил жёсткую посадку на подобранную командиром воздушного судна площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый. Экипаж эвакуировал пассажиров, был запущен аварийный маяк. На место происшествия прибыла спасательная бригада. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

Следствие провело дополнительный осмотр места происшествия. В нём приняли участие специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Были обнаружены фрагменты воздушного судна. Проводится расшифровка полётных данных с «чёрного ящика».

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Как сообщало ИА REGNUM, на борту совершившего жёсткую посадку воздушного судна было 18 человек. Все они выжили. Пилот сломал ногу, его прооперировали.