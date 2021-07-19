Липецк, 19 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 июля подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 535 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 635 пациентов, в том числе 44 человека — за последние сутки.