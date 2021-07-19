Рязань, 19 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Двух человек, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков, задержали полицейские в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального УМВД. У злоумышленников изъяли более 100 граммов запрещённых веществ.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области Наркотики

В поле зрения оперативников оказались мужчина и женщина, обустраивающие тайники с наркотиками в разных районах Рязани. Вскоре полицейские установили личности и место жительства злоумышленников, ими оказались 33-летний рязанец и его 24-летняя сожительница. Пара проживала в доме на Касимовском шоссе и подрабатывала накрокурьерами в нелегальном сетевом магазине. Подозреваемых задержали при выходе из подъезда, при личном досмотре у мужчины изъяли 18 свёртков, у женщины ещё одну упаковку запрещённых веществ. В квартире пары оперативники обнаружили 116 граммов синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы поступления наркотиков в регион.