Чебоксары, 19 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Чувашии ряд дорожных участков после восстановления полотна при строительстве скоростной трассы М-12 пришёл в «ненормативное состояние». Об этом сообщает республиканское министерство транспорта, потребовавшее у государственной корпорации «Автодор» провести ремонтные работы.

Rosavtodor.ru Дорога

В чувашском министерстве отмечают, что из-за большегрузов, которые доставляют строительные и другие материалы для трассы М-12, разрушаются региональные и местные дороги. По данным ведомства, наибольшая нагрузка приходится на Янтиковский район, особенно на участок региональной трассы «Аниш» Янтиково — Чутеево — Большие Кайбицы.

Кроме того, многочисленные жалобы от жителей поступают по поводу состояния участка дороги Чебоксары — Сурское, говорят в министерстве.

В минтрансе Чувашии отмечают, что в мае 2021 года подрядчик седьмого этапа строительства (общество «СК «Автодор») провёл восстановительные работы, но «на сегодняшний день данные участки снова пришли в ненормативное состояние». Ведомство обратились к руководству ГК «Автодор» в части восстановления разрушенных участков.

Напомним, в рамках строительства трассы М-12 в Чувашии утверждён перечень дорог для транспортировки инертных материалов, которые «Автодор» должен содержать в нормативном состоянии на весь период строительства.

Отметим, через Чувашию пройдёт 94-километровый участок федеральной скоростной платной трассы М-12, охватив шесть районов: Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский, Янтиковский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал завершить строительство М-12 к сентябрю 2024 года, включив новые участки — до Тюмени и Челябинска. В том числе в 2022 году планируется открыть ряд участков, а в 2023 году «закончить основной ход».

Предварительно заявлялось, что, помимо непосредственно самого строительства трассы, 45,5 млрд рублей пойдёт на модернизацию федеральной дорожной сети, а 8 млрд рублей получат пять регионов на обновление региональных и местных автодорог.