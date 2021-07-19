Москва, 19 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Россия изучает возможность налаживания производства какой-либо из отечественных вакцин в Никарагуа в ответ на соответствующее обращение, заявил 19 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В свое время никарагуанское руководство где-то пару месяцев назад обратилось с предложением наладить производство «Ковивак"-вакцины от центра Чумакова на базе нашего совместного предприятия Mechnikov», — сказал Лавров.

Однако, уточнил министр, это непростой вопрос, поскольку предприятие настроено на производство вакцин против гриппа, и его мощности загружены именно этими препаратами.

Кроме того, добавил Лавров, производственные мощности центра Чумакова пока не очень значительны, и спрос в России на эту вакцину пока еще не полностью удовлетворен.

«С учетом всех этих обстоятельств мы изучаем обращение о возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины в Никарагуа», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, новая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в Никарагуа 16 июля.

Программа вакцинации от COVID-19 в стране будет расширяться и охватит граждан 55 лет и старше. Кроме того, никарагуанские власти разрабатывают план по прививочной кампании для жителей в возврате от 50 до 55 лет.

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