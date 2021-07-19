Владимир, 19 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Во Владимирской области 19 июля подтверждено 224 новых случая заражения коронавирусом — на десять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 40 тыс. 649 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 37 тыс. 995 пациентов, в том числе 210 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1370 человек. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.