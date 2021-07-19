Нур-Султан, 19 июля 2021, 14:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал месяц правительству республики на улучшение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом глава государства заявил 19 июля на совещании по эпидемиологической ситуации в стране.
Казахстанский лидер отметил, что правительству необходимо разработать четкий план оперативных действий. «О принятых мерах прошу доложить в месячный срок», — сказал Токаев.
На совещании глава государства также поднял вопрос о вакцинации населения, низкой оснащенности региональных больниц, а также проблему фальсификации паспортов вакцинации.
Токаев констатировал, что ситуация с коронавирусом в Казахстане продолжает ухудшаться.
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