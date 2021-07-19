Октябрьский, Башкирия, 19 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Прокурором города Октябрьский назначен советник юстиции Семенов Денис Анатольевич. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокурор

Сообщается, что соответствующий приказ генеральный прокурор РФ подписал 14 июля 2021 года. Семенов назначен прокурором г. Октябрьский сроком на пять лет.

Отмечается, что в 2004 году он стал выпускником Башкирского государственного университета. Служил на должностях следователя прокуратуры Бижбулякского и Альшеевского района помощника, зампрокурора Бижбулякского района, помощника, старшего помощника, зампрокурора г. Октябрьский.

«За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Республики Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначены прокуроры Аургазинского и Абзелиловского районов.