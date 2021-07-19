Минск, 19 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. СветланаТихановскаяпрямозаявляет о себе как о пешке в игре американцев против Белоруссии и России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 июля, комментируя высказывания экс-кандидата в президентыБелоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Как сообщалось ранее, Тихановская выразила уверенность, что ее сторонники смогут победить при поддержке президента США Джо Байдена. Во время визитаТихановскойв США у нее запланированы«встречи на высоком уровне« в Госдепе и Белом доме, добавили в ее пресс-службе.

« Белорусская так называемая «оппозиция» в лице Тихановской — наш враг. Враг Белоруссии, враг России, враг белорусов и русских. Белоруссия, которую мы видим сегодня, далеко не идеал, она могла бы быть лучше (да простят меня почитатели Лукашенко), но она точно в одночасье может стать хуже — для белорусских граждан и России. Байден, «помогая» белорусский оппозиции, точно постарается, чтобы это было именно так!

Ленина (да простят меня его почитатели, что я вспоминаю его имя рядом с именем Тихановской) сегодня настойчиво обвиняют, что он делал Октябрьскую революцию с иностранной помощью. Эти обвинения — напоминания недалёким людям типа Тихановской, как долго даже ложь о зарубежной поддержке может аукаться для политиков, которые хотят уважения своего народа. А представьте себе, что было бы, если бы Ленин хотя бы раз заявил, что делает ставку на внешнюю помощь! Это невозможно, но всё же попробуйте себе это представить! Для русского сознания это антитезис и — признак мошенничества, что замечательно отразили Ильф и Петров в словах Остапа Бендера «Заграница нам поможет!».

Судя по тому, что она заявляет, Тихановская не лидер и тем более не народный лидер, иначе она не заявляла бы о себе как о пешке в игре американцев против Белоруссии и России. Она вообще никто, даже не предводитель американской и евросоюзовской пятой колонны в Белоруссии — там дела ведут другие люди.

Никто из крупных американцев Тихановскую в Вашингтоне не примет. А если примут, то сработают против своего политического реноме.