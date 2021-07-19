Лондон, 19 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Производство сериала «Дом дракона» было полностью остановлено на два дня из-за того, что у одного из членов съёмочной группы обнаружили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из к/с «Игра престолов» реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз. 2011. США, Великобритания Мать драконов

Ожидается, что съёмки продолжатся уже 21 июля 2021 года. Кто из членов команды заразился коронавирусом — не сообщается.

Напомним, что сериал «Дом дракона» должен выйти на экраны уже в 2022 году. Шоу станет приквелом к «Игре престолов» и расскажет зрителям историю дома Таргариенов.