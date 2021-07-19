Елец, Липецкая область, 19 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В городе Ельце (Липецкая область) возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

(сс)Falkenpost Пожар

По данным следствия, ночью 19 июля произошёл пожар в одной из квартир дома на улице Пушкарской. Там проживала многодетная семья. После пожара в квартире нашли тела двух девочек, четырёх и пяти лет. Одна из них находилась в комнате, где был зафиксирован очаг возгорания.

По словам матери, девочка своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось — пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.