Пенза, 19 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала года зарегистрировали 58 случаев бешенства, из них 24 — среди собак, 25 — среди кошек, два — среди крупного рогатого скота, сообщает 19 июля региональное управление Роспотребнадзора.

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Животные становятся заразными для людей до начала проявлений признаков болезни. Особо опасны укусы в голосу, лицо и кисти рук. Специфического лечения при развитии симптомов заболевания нет. При своевременном назначении и введении соответствующего препарата предотвращается развитие болезни, уточнили в ведомстве.

В Пензенской области ситуация по бешенству у животных остаётся напряжённой. В течение прошлого года было зарегистрировано два случая смерти от бешенства. Заболевшие после контакта с животными не обратились за медицинской помощью.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Пензенской области зарегистрировали 114 случаев заболевания бешенством. В большинстве случаев — среди домашних животных.

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