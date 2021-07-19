Лондон, 19 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Британская компания Everrati представила электрическую версию Ford GT40. Об этом сообщается на сайте компании.

Everrati Электрифицированный Porsche 911 от компании Everrati

Специально для Ford GT40 британская компания создала силовую установку и аккумуляторную систему. Также в создании электрокара участвовала фирма Superformance.

Отмечается, что на данный момент компании создали прототип шасси для электрокара. Кроме того, у американской модели будет изменен классический монокок для размещения электромотора.

В ходе создания электрокара на базе Ford GT40 автопроизводители вынуждены пристально следить за увеличением веса модели. А вот технические подробности о новинке пока не разглашаются.

Ранее компания Everrati анонсировала разработку электрических модификаций Porsche 911 (964), Land Rover Series II, а также Mercedes SL Pagoda.

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