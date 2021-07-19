Екатеринбург, 19 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Двухлетнего мальчика, пострадавшего в ДТП утром 19 июля 2021 года в Екатеринбурге, госпитализировали. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

eluela31 ДТП

В ходе аварии столкнулись иномарки KIA Rio и Skoda Yeti. Водитель последней спровоцировал ДТП, не уступив дорогу. Мальчика везли в детском кресле в автомобиле KIA. «Автокресло было неправильно закреплено к конструкции транспортного средства», — сообщили в ГИБДД.

У ребёнка диагностировали сотрясение мозга. Мальчика доставили в детскую больницу № 9.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Екатеринбурге сбили девочку, ехавшей на самокате.

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