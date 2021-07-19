Йошкар-Ола, 19 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 июля выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 364 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 346 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 343 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались пять человек, за минувшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 675 человек. За минувшие выходные дни, 17 и 18 июля, число активных носителей коронавируса выросло почти на 70 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 517 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1096 человек, из них у 1078 — пневмония, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 26 пациентов, при этом госпитализированы 48 жителей Марий Эл.