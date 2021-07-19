Москва, 19 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Предстоящее повышение в России цен на хлеб выглядит закономерно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявила депутат в Совете Ямашинского сельского поселения (Татария), предприниматель Лариса Ковальчук («Партия роста»). Так она прокомментировала прогнозы российских хлебозаводов о предстоящем повышении цен на хлеб.

Хлеб

«Я работаю с кондитерами, хлебопеками, реализую им товары для производства, поэтому в курсе ситуации на рынке и не удивлена, что хлебозаводы намерены повысить цены на свою продукцию на 7−12%. Подорожание — это абсолютно естественно в нынешних условиях. Если цены на сырье, в частности муку, упаковку и транспорт, в первую очередь топливо, растут, то куда деваться производителям? Если они не повысят цены, то закроются комбинаты, пекарни, так как выпекать хлеб себе в убыток никто не будет, — сказала Ковальчук. — Подорожание назрело давно, но торговые сети не принимали хлеб у производителей по новым ценам. Однако далее искусственно сдерживать их уже невозможно. Повышение цен на хлеб — закономерность, суровая реальность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе РФ заверили, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».