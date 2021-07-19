Киев, 19 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. На Украине с момента официального открытия рынка земли заключено 1107 земельных договоров, общая площадь сделок составила 1530 га.

Andr Datskiy Украинская земля. Село Подольское. Украина

Соответствующую статистику опубликовало 19 июля украинское министерствоаграрной политики и продовольствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации министерства, больше всего земли продали в Полтавской, Харьковской и Винницкой областях страны, меньше всего — в Тернопольской, Николаевской и Львовской областях. На последнем месте рейтинга находится Киев, где с 1 июля официально было оформлено всего 1,4 га земли.

16 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средняя минимальная цена земли после официального открытия земельного рынка составляет около тысячи долларов за гектар. При этом власти Украины уверены, что земля в рамках работы официального рынка может подорожать в 2−5 раз в ближайшие 5−10 лет.