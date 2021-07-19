Ирвайн, США, 19 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В многопользовательском шутере Overwatch пройдёт тематический ивент под названием «Летние игры». Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

Аngel из игры Overwatch

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1416797512581664768

«Летние игры» стартуют в Overwatch 20 июля 2021 года. В рамках события геймеры получат доступ к новым обликам для своих персонажей.

Напомним, что Overwatch — это командный шутер от студии Blizzard Entertainment. Сейчас в разработке находится его прямой сиквел.