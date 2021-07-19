Москва, 19 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Португальская «Бенфика» является серьёзным, титулованным соперником. Об этом 19 июля заявил владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

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«Нам достался серьёзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе», — цитирует Федуна ТАСС.

Он выразил уверенность, что главный тренер «Спартака» португалец Руй Витория готов к такому вызову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.