Абакан, 19 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Хакасии в ближайшие дни ожидаются сильный ветер, грозы и град, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

65.mchs.gov.ru Ливень

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По данным Хакасского гидрометцентра, 19 июля во второй половине дня и ночью 20 июля в регионе ожидаются сильные дожди. Также прогнозируются грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области днём 19 июля ожидаются гроза и кратковременный дождь.