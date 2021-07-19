Черкесск, 19 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались от последствий COVID-19 пять человек. Такое же количество случаев летального исхода было зафиксировано в предыдущие сутки. Общее число умерших достигло 233 человек, сообщили 19 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последний день в регионе был подтвержден коронавирус у 55 жителей республики. Общее число носителей инфекции достигло 21 696 человек. Удалось справиться с болезнью 20 525 пациентам из них, в том числе 11 — за последний день.

В настоящее время число госпитализированных в ковидные госпитали составляет в Карачаево-Черкесии 563 человека. Остальные пациенты лечатся амбулаторно.