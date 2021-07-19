Елец, Липецкая область, 19 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в городе Елец Липецкой области возбудили следователи. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, уточняется, что, согласно данным следствия, в ночь на 19 июля в одной из квартир жилого дома по улице Пушкарская в Ельце, в которой проживает многодетная семья, был «обнаружены тела девочек четырех и пяти лет».

«Одна из них находилась в комнате, где зафиксирован очаг возгорания. Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра», — также указывается в сообщении.

Кроме того, добавляется в настоящее время ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего, и для выяснения причин и условий, которые могли способствовать гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного пожара в городе Отрадное, в котором погибли два пенсионера и маленький ребенок.