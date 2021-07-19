Липецк, 19 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Липецкой области 19 июля подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом — на 19 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 36 тыс. 795 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 32 тыс. 114 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 64 — за последние сутки.