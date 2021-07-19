Саранск, 19 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

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Скончалась женщина 1947 года рождения, а также мужчина 1952 года рождения. Они были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», который осложнялся двусторонней субтотальной и вирусной пневмонией, а также тяжелыми сопутствующими хроническими патологиями.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 377 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июля в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 65 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 052 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2174 человека.

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