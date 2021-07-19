Аддис-Абеба, 19 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Второй этап заполнения водой спорной плотины «Возрождение», которую строят на Голубом Ниле, успешно завершён. Об этом сообщает 19 июля агентство France-Presse со ссылкой на источник в правительстве Эфиопии.

U.S. Department of State Строительство плотины на Голубом Ниле в Эфиопии

Представитель правительства напомнил, что в 2020 году было выполнено первое заполнение ГЭС. Второе завершено сейчас, и власти официально объявят об этом в ближайшее время.

Отмечено также, что теперь воды в водохранилище будет достаточно для выработки электроэнергии.

В июне Эфиопия отвергла предложение Судана и Египта перенести рассмотрение вопросов о работе плотины в Совбез ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия выразила готовность помочь африканским странам разрешить спор, связанный с возведением плотины.

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