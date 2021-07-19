Кронштадт, Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Выставлен на торги бывший военный завод в историческом центре Кронштадта, на месте которого в начале XIX века находился Пушечный двор. Об этом сообщили 19 июля в Российском аукционном доме (РАД), который проведет торги по поручению частного собственника.

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

Начальная цена комплекса из семи производственно-складских зданий общей площадью 13,8 тыс. кв. метров составляет 480 млн рублей. Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения, а значит новому собственнику придется их сохранять и реставрировать.

Как отметили организаторы торгов, комплекс на участке площадью 3,4 га можно использовать по текущему назначению или под торгово-офисную функцию, либо общественное пространство. Объект привлекателен тем, что имеет подключения к инженерным сетям. Вблизи объекта находятся Никольский Морской собор, кронштадтский Летний сад, Петровский парк, магазины и кафе.

«На территории комплекса есть собственный выход к воде с оборудованной причальной стенкой», — подчеркивается в сообщении РАД.

По мнению исполнительного директора РАД Константина Раева, в свете развития туристического кластера в Кронштадте, бывший военный завод целесообразно приспособить под туристическую функцию, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт.

Дата торгов будет объявлена осенью 2021 года.

Читайте также: «Остров фортов» в Кронштадте целиком откроется к 2025 году — фоторепортаж