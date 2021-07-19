Саранск, 19 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 19 июля выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 65 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 052 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 43 человека, всего с начала пандемии выздоровел 20 501 житель Мордовии. 377 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2174 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1095 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1852 человек.