Астана, 19 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Ужесточить наказание за подделку паспортов вакцинации поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 июля на совещании по эпидемиологической безопасности в стране.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

«Речь идет о национальной безопасности страны», — заявил глава государства. Кроме того, Токаев поручил создать межведомственную специальную группу при МВД, которая займется координацией работы.

Ранее президент Казахстана пообещал не вводить обязательную вакцинацию в республике. По его словам, в стране необходимо усилить разъяснительную работу с населением.

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