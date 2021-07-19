Красногорск, 19 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Подмосковье поднялось на пятое место среди регионов России по исполнению плана вакцинации от коронавируса. Об этом 19 июля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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«Мы вышли на пятое место в России по выполнению плана вакцинации. Продолжаем в том же режиме и видим, что вакцинация нам дает некую стабилизацию ситуации», — сказала Стригункова.

Также она отметила, что к 19 июля в Подмосковье от коронавирусу привили почти 2,5 млн человек.