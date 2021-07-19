Москва, , 14:13 — REGNUM Проведение установочной межафганской встречи в Дохе в текущей ситуации можно назвать прогрессом, заявил 19 июля глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Афганистан

«Если судить по проекту их совместного заявления, они договорились вести переговоры. … хорошо, что они договорились договариваться. Но что поделаешь. В нынешних афганских реалиях даже это — мелкий, но прогресс», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Катаре прошёл новый двухдневный раунд межафганских переговоров, по итогам которого стороны не договорились даже о кратковременном прекращении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на посвящённой проблемам Азии конференции заявил, что американцы считают, что выполнили свою миссию в Афганистане, но на самом деле они провалили её.

Глава МИД РФ добавил, что и в США признают провал. Для России же важно, чтобы в Афганистане был мир.

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