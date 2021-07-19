Москва, 19 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Для того, чтобы не допустить роста цен, в России следует перераспределять баланс налогового бремени в пользу прямых налогов, уменьшая косвенные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы о том, что Банк России в целях борьбы с инфляцией может еще раз повысить ключевую ставку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«В России на сегодняшний день имеет место инфляция предложения, и бороться с ней надо не повышением ключевой ставки, а созданием условий для роста производства, — сказал Ковригин. — Введением налоговых льгот (не отсрочкой платежей, а именно снижением ставки, прежде всего косвенных налогов), дебюрократизацией. В России сложилась парадоксальная ситуация: — у нас очень низкие прямые налоги, но совокупный размер косвенных налогов очень немаленький. А ведь прежде всего косвенные налоги приводят к росту цен. Почему бы, вместо повышения ключевой ставки, не начать перераспределять баланс налогового бремени в пользу налогов прямых, заметно уменьшая косвенные?»

Это, как полагает Ковригин, позволит сократить издержки производства, а значит, и не допустить роста цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политика Центрального банка, направленная на сдерживание роста инфляции с помощью повышения ключевой ставки, может привести к прямо противоположным результатам.