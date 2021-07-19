Красногорск, 19 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Почти 2,5 млн человек привито в Подмосковье от коронавируса. Такие цифры 19 июля привела зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По её словам, пока в Подмосковье удается сохранять высокие темпы вакцинации. Ежедневно на территории области прививают от коронавируса минимум 60 тыс. человек.

«Мы приблизились к цифре в 2,5 млн человек вакцинации первым компонентом. Темпы мы сохраняем», — сказала Стригункова.