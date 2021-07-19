Ставрополь, 19 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Школьники Ставропольского края начнут занятия в новом учебном году в очном режиме. Власти региона создают условия для того, чтобы 631 школа края была готова к приему детей. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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По его словам, в настоящее время в целях своевременной подготовки школ к 1 сентября проводятся необходимые мероприятия, в том числе по обеспечению эпидемиологической безопасности.

«С 1 сентября все школы будут работать очно. А значит мы должны качественно и в срок создать все условия для этого. Речь не только о ремонте и материально-технической оснащенности. Обязательное условие получения паспорта готовности — полная безопасность учителей и учащихся. Противопожарная, антитеррористическая. И — особенно — эпидемиологическая», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, прошлый учебный год на Ставрополье также стартовал в очном режиме. Однако спустя некоторое время школы постепенно стали переходить на работу в сети интернет.