Казань, 19 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Татарии по факту гибели мужчины в бассейне возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Электроток

Инцидент произошел вечером 18 июля в поселке Салмачи города Казани. Во время купания в бассейне в одном из коттеджей смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина. Также в больницу с аналогичными травмами доставлена его супруга.

Следствие предполагает, что несколько семей сняли на выходные дни коттедж. Во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн и, получив удар электротоком, скончался на месте. Супруга попыталась помочь мужу и схватилась за металлические поручни. Женщина также получила удар током. На помощь потерпевшей поспешила подруга, но и она получила воздействие электричества. Супруга погибшего мужчины доставлена в реанимацию.

Причиной утечки электротока, по предварительной версии, могла стать неисправность в подсветке бассейна. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2020 года на территории строящегося дошкольного образовательного объекта рядом с домом по улице Рахлина в Казани погиб 28-летний рабочий. Мужчина получил удар электротоком от сварочного аппарата во время сварки полипропиленовых труб. Пострадавший скончался на месте.

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