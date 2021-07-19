Канберра, 19 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Комиссар по вопросам дискриминации по половому признаку Кейт Дженкинс призвала власти Австралии продолжить работу по защите граждан от сексуальных домогательств на рабочем месте. Вся ответственность за предотвращение подобных случаев и борьбу с ними должна быть возложена на работодателей. Об этом со ссылкой на видеобращение Дженкинс 19 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

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В марте прошлого года Дженкинс представила свой нашумевший отчет Respect@Work, однако федеральное правительство Австралии до сих пор не приняло решение по основной рекомендации комиссара: возложить на работодателей обязанность предотвращать сексуальные домогательства на рабочем месте.

Выступая недавно перед комитетом Сената, изучающим планы правительства законодательно закрепить некоторые из ее обширных рекомендаций по борьбе с домогательствами на рабочем месте, Дженкинс подчеркнула важность возложения на руководство частных компаний ответственности за искоренение сексуальной дискриминации и виктимблейминга.