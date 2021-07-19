Вашингтон, 19 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Группа энтузиастов под названием HECU Collective выпустила вторую главу фанатской игры Black Mesa: Blue Shift. Об этом 19 июля сообщает «Игромания».

Valve Half-Life

Помимо этого, разработчики обновили первую главу, исправив некоторые ошибки и расширив сюжетную концовку. В проект также добавили субтитры на английском и русском языках.

Напомним, что Black Mesa: Blue Shift — это ремейк дополнения Half-Life: Blue Shift. Он выполнен на основе Black Mesa, ремейка оригинальной Half-Life.