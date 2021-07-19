Калуга, 19 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время в рамках национальных проектов реализуется 44 региональных проекта. На их осуществление в 2021 году направлено свыше 18 млрд рублей. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Благодаря нацпроекту «Демография» в 2021 году меры социальной поддержки получили 17 тыс. 369 семей

Средний уровень реализации региональных проектов области по итогам первого полугодия — 64%. В этот период продолжается строительство детских домов, спортивных сооружений, сельских домов культуры и поставка передвижных многофункциональных культурных центров в районы. Реализуются мероприятия национального проекта «Здравоохранение». Полным ходом идет реконструкция областной клинической детской больницы. Заключены контракты на закупку аппарата брахитерапии и маммографа цифрового со стереотаксической пункционной приставкой в областной клинический онкологический диспансер. Благодаря нацпроекту «Демография» в 2021 году меры социальной поддержки получили 17 тыс. 369 семей. В рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство средней школы в городе Кондрово на 1000 мест, ведутся работы по модернизации материально-технической базы в Троицкой школе-интернате Жуковского района и Калужской школе-интернате № 5 им. Ф. А. Рау. Продолжаются работы по созданию центра выявления и поддержки одаренных детей «Сириус» на базе лагеря «Сокол» Калуги.

Ведется реализация проектов по созданию комфортной городской среды. Выполнено благоустройство 41 общественной и 78 дворовых территорий. Ликвидировано 11,87 тыс. кв. метров аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» идет строительство Северного обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в размере 406,37 млн рублей. Для достижения национальной цели «Цифровая трансформация» предоставлен доступ к сети Интернет 2 164 учреждениям бюджетной сферы.