Ульяновск, 19 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области после временных перебоев с поставкой вакцин от COVID-19 возобновлена массовая вакцинация. В настоящее время иммунизацию прошли свыше 174 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По данным на 19 июля, прививки в Ульяновской области сделали 238 400 жителей, из них двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 174 362 человека.

Врио губернатора Алексей Русских поручил вновь назначенному министру здравоохранения Александру Гашкову взять на особый контроль вопрос бесперебойной поставки вакцины и оптимизировать процесс иммунизации, чтобы минимизировать очереди в поликлиниках.

Напомним, для выработки коллективного иммунитета в Ульяновской области планируют привить 595 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Ульяновской области умерли 15 пациентов с коронавирусом. За последние три недели, с 29 июня по 19 июля, это максимальное суточное количество скончавшихся от COVID-19. Всего в пандемию умерли 1860 ковид-пациентов.