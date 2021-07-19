Красногорск, 19 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Подмосковье удалось нарастить темпы вакцинации населения от коронавируса. Об этом 19 июля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Lenobl.ru Вакцинация

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По ее словам, ежедневно в регионе от COVID-19 прививают свыше 60 тыс. человек.

«Мы наращиваем темп вакцинации. У нас количество вакцинаций в сутки достигает 60 и более тысяч. Это связано с тем, что растут вакцинации вторым компонентом», — сказала Стригункова.