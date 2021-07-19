Киев, 19 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) выведет из оборота монету номиналом одна гривна жёлтого цвета. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Гривна монета reg

В НБУ рассказали, что в данный момент в обороте находится 452,1 млн таких монет. Они пока что являются действительным платёжным средством.

«Золотистые» монеты будут постепенно выводиться из обращения, а вместо них будут появляться серебристые монеты того же номинала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине ввели в обращение юбилейную монету, посвящённую Василию Слипаку — оперному певцу, который принимал участие в карательной операции ВСУ против Донбасса и был ликвидирован защитниками региона.