Екатеринбург, 19 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Открывшийся в Екатеринбурге центр «Эрмитаж-Урал» принял почти 12 тыс. гостей за первые две недели работы, сообщили в пресс-службе городского музея ИЗО.

Екатеринбургская городская дума «Эрмитаж-Урал»

С 3 июля 2021 года филиал Эрмитажа посетили почти 12 тыс. человек. Они смогли оценить как постоянную экспозицию, так и временную выставку «От романтизма к импрессионизму».

Весной 2022 года в центре откроют экспозицию, посвящённую российской портретной живописи XVIII—XX веков.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие учреждения неоднократно переносили — изначально центр планировали открыть в ноябре 2020 года.